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37 минут назад

Газманов вспомнил свой самый романтичный поступок

Елена Прошина

Со своей супругой Мариной Олег Газманов живет уже более 20 лет. За эти годы он совершил много романтичных поступков, но один ему запомнился особенно. В беседе с «Пятым каналом» певец вспомнил, как сделал жене сюрприз.

Газманов вспомнил свой самый романтичный поступок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Год назад Газманов отвез супругу в Париж на День Святого Валентина. И, как оказалось, вовремя успел, ведь уже через несколько месяцев артист попал в санкционный список Евросоюза.

«Как выяснилось, это было практически в последний раз, потому что я собрал все санкции, какие есть», — добавил Газманов.

При этом музыкант подчеркнул, что нормально относится к попаданию в черный список западных стран. По его мнению, это является знаком качества.

«Когда на человека, который развивает патриотические песни и поет хорошие слова о своей стране, накладывают санкции, значит, он находится на верном пути. Кто нас включает в списки? Враги нашей страны! Это хорошо, значит, они боятся. Значит, со мной все в порядке. Я писал и буду писать для наших людей, несмотря ни на какие санкции», - добавил Газманов.

Ранее певец рассказал, почему его старший сын не поехал в зону спецоперации добровольцем. По его словам, Родион не служил в армии, у него нет соответствующего опыта. Музыкант уверен, что на гражданке от него и сына будет больше пользы, ведь они часто выступают в госпиталях перед раненными военными.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,ЕС,
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