Газманов вспомнил свой самый романтичный поступок

Со своей супругой Мариной Олег Газманов живет уже более 20 лет. За эти годы он совершил много романтичных поступков, но один ему запомнился особенно. В беседе с «Пятым каналом» певец вспомнил, как сделал жене сюрприз.

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Год назад Газманов отвез супругу в Париж на День Святого Валентина. И, как оказалось, вовремя успел, ведь уже через несколько месяцев артист попал в санкционный список Евросоюза.

«Как выяснилось, это было практически в последний раз, потому что я собрал все санкции, какие есть», — добавил Газманов.

При этом музыкант подчеркнул, что нормально относится к попаданию в черный список западных стран. По его мнению, это является знаком качества.

«Когда на человека, который развивает патриотические песни и поет хорошие слова о своей стране, накладывают санкции, значит, он находится на верном пути. Кто нас включает в списки? Враги нашей страны! Это хорошо, значит, они боятся. Значит, со мной все в порядке. Я писал и буду писать для наших людей, несмотря ни на какие санкции», - добавил Газманов.