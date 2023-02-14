Суд отказал бывшей жене Грачевского в получении доли наследства

Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в требовании выделить ей долю наследства покойного режиссера. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что Грачевская и ее представители не появлялись на судебном заседании.

Изначально первая жена режиссера требовала выделить ей 25% от прибыли киножурнала «Ералаш», и такую же долю в продюсерском центре, который принадлежал Грачевскому.

Грачевский прожил в браке с Галиной 35 лет и развелся с ней в 2009 году. В их союзе родились сын Максим и дочь Ксения.