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23 минуты назад

Суд отказал бывшей жене Грачевского в получении доли наследства

Газета.Ru

Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в требовании выделить ей долю наследства покойного режиссера. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что Грачевская и ее представители не появлялись на судебном заседании.

Изначально первая жена режиссера требовала выделить ей 25% от прибыли киножурнала «Ералаш», и такую же долю в продюсерском центре, который принадлежал Грачевскому.

Грачевский прожил в браке с Галиной 35 лет и развелся с ней в 2009 году. В их союзе родились сын Максим и дочь Ксения.

Ранее певица Глюкоза рассказала, как «донимала» Грачевского на съемках «Ералаша».

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