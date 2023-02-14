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26 минут назад

«Совсем извращение»: бизнесмен о покупке розового Maybach Дани Милохина

News.ru

Петербургский предприниматель Алексей Трубников рассказал Telegarm-каналу «78|НОВОСТИ», что при покупке розового Maybach Дани Милохина за 7 миллионов не знал, что машина ранее принадлежала блогеру. По словам бизнесмена, он выбирал автомобиль, ориентируясь на цену и качество. Внешний вид авто он уже изменил.

«Совсем извращение»: бизнесмен о купленном Maybach Милохина
Фото: соцсетисоцсети

Автомобиль уже другого цвета, я всю эту пленку снял, потому что это ну совсем извращение, — сказал предприниматель.

Сейчас Трубников, который занимается прокатом автомобилей, ездит на машине сам, но планирует сдавать ее в аренду.

Ранее в Новосибирске суд на два месяца поместил в СИЗО обвиняемого в поджоге коллекции элитных автомобилей гонщика Дмитрия Матвеева. При принятии решения суд также учел, что подозреваемый является иностранным гражданином, незаконно находящимся на территории России.

При этом таксистов в регионах пересадят на «Москвич 3». Завод в ближайшее время поставит в регионы три тысячи автомобилей для такси и каршеринга. Помимо этого, завод сформировал собственную дилерскую сеть, насчитывающую 52 центра в 23 городах России.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,Дмитрий Матвеев,
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