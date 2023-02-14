«Совсем извращение»: бизнесмен о купленном Maybach Милохина

Петербургский предприниматель Алексей Трубников рассказал Telegarm-каналу «78|НОВОСТИ», что при покупке розового Maybach Дани Милохина за 7 миллионов не знал, что машина ранее принадлежала блогеру. По словам бизнесмена, он выбирал автомобиль, ориентируясь на цену и качество. Внешний вид авто он уже изменил.

Фото: соцсети соцсети

Автомобиль уже другого цвета, я всю эту пленку снял, потому что это ну совсем извращение, — сказал предприниматель.

Сейчас Трубников, который занимается прокатом автомобилей, ездит на машине сам, но планирует сдавать ее в аренду.

Ранее в Новосибирске суд на два месяца поместил в СИЗО обвиняемого в поджоге коллекции элитных автомобилей гонщика Дмитрия Матвеева. При принятии решения суд также учел, что подозреваемый является иностранным гражданином, незаконно находящимся на территории России.