Дрейк попытался избежать явки в суд по делу об убийстве XXXTentacion

Канадский рэпер Дрейк пытается избежать явки в суд по делу об убийстве XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), которое произошло в 2018 году. Об этом сообщает TMZ.

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Сообщается, что рэпер предпринимает юридические шаги. Так, Дрейк через своего адвоката Брэдфорда Коэна подал ходатайство, в котором просил судью отменить повестку в суд, требующую от него дачи показаний в частном порядке в конце февраля. Согласно документу, рэпер также утверждает, что его имя никогда не фигурировало в следственных материалах, и нет ничего, что указывало бы на то, что он обладает какими-либо соответствующими знаниями по делу.

Ранее сообщалось, что защита одного из обвиняемых в убийстве рэпера потребовала вызвать Дрейка для дачи показаний. С ними у XXXTentacion был конфликт на музыкальной почве. Решение привлечь исполнителя связано с публикацией, которая однажды появилась в соцсетях погибшего рэпера: «Если кто-то попытается меня убить — это будет Дрейк». Затем музыкант заявил, что его взломали. Он был убит четыре месяца спустя в возрасте 20 лет. Дата слушания назначена на 24 февраля.