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53 минуты назад

Малежик рассказал, как боролся за жизнь после инсульта: «Кормили через зонд»

WomanHit.ru

Артист благодарен супруге, которая была рядом с ним в трудный период его жизни.

Малежик рассказал о борьбе за жизнь после инсульта
Фото: ТАССТАСС

75-летний певец Вячеслав Малежик в 2017 году перенес инсульт. Врачи не давали артисту шансов на выздоровление, однако он смог не только встать на ноги, но и выйти на сцену.

По словам исполнителя, он в течение нескольких лет боролся за жизнь. Малежик не скрывает, что многие вещи не мог делать без посторонней помощи.

«Я глотать не мог и меня на протяжении трех месяцев кормили через зонд», — рассказал артист в программе «Секрет на миллион».

Вячеслав добавил, что спустя почти шесть лет после инсульта он так и не смог полностью восстановиться. Правая нога звезды практически потеряла чувствительность, а права рука восстановилась примерно на 80 процентов. Малежик поблагодарил жену Татьяну, которая была все это время рядом с ним. Женщина не скрывает, что забота о супруге стоила ей самой здоровья.

«Поняла, что болею. У меня была депрессия», — подчеркнула она.

Шоу-бизнес,Вячеслав Малежик,
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