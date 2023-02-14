Малежик рассказал о борьбе за жизнь после инсульта

Артист благодарен супруге, которая была рядом с ним в трудный период его жизни.

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75-летний певец Вячеслав Малежик в 2017 году перенес инсульт. Врачи не давали артисту шансов на выздоровление, однако он смог не только встать на ноги, но и выйти на сцену.

По словам исполнителя, он в течение нескольких лет боролся за жизнь. Малежик не скрывает, что многие вещи не мог делать без посторонней помощи.

«Я глотать не мог и меня на протяжении трех месяцев кормили через зонд», — рассказал артист в программе «Секрет на миллион».

Вячеслав добавил, что спустя почти шесть лет после инсульта он так и не смог полностью восстановиться. Правая нога звезды практически потеряла чувствительность, а права рука восстановилась примерно на 80 процентов. Малежик поблагодарил жену Татьяну, которая была все это время рядом с ним. Женщина не скрывает, что забота о супруге стоила ей самой здоровья.