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59 минут назад

Лариса Долина рассказала о комплексах детей знаменитостей

Газета.Ru

Певица Лариса Долина призналась, что многие дети знаменитостей закомплексованы. Об этом сообщает Super.

Лариса Долина рассказала о комплексах детей знаменитостей
Фото: соцсетисоцсети

По словам Долиной, дети артистов не хотят, чтобы их сравнивали с родителями. В пример она привела свою 11-летнюю внучку Сашу, которая хочет стать певицей. Долина объяснила, что у нее был разговор на эту тему с девочкой. Внучка боится, что слава известной бабушки будет ей мешать.

Долина добавила, что ее внучка имеет потенциал в вокальном мастерстве и может стать профессионалкой в музыкальной сфере.

«У нее есть способности», — поделилась артистка.

Ранее Долина заявила, что ранее не встречалась с фанатом, позвавшим ее замуж.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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