Лариса Долина рассказала о комплексах детей знаменитостей

Певица Лариса Долина призналась, что многие дети знаменитостей закомплексованы. Об этом сообщает Super.
По словам Долиной, дети артистов не хотят, чтобы их сравнивали с родителями. В пример она привела свою 11-летнюю внучку Сашу, которая хочет стать певицей. Долина объяснила, что у нее был разговор на эту тему с девочкой. Внучка боится, что слава известной бабушки будет ей мешать.
Долина добавила, что ее внучка имеет потенциал в вокальном мастерстве и может стать профессионалкой в музыкальной сфере.
«У нее есть способности», — поделилась артистка.
Ранее Долина заявила, что ранее не встречалась с фанатом, позвавшим ее замуж.