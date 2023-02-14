Лариса Долина рассказала о комплексах детей знаменитостей

По словам Долиной, дети артистов не хотят, чтобы их сравнивали с родителями. В пример она привела свою 11-летнюю внучку Сашу, которая хочет стать певицей. Долина объяснила, что у нее был разговор на эту тему с девочкой. Внучка боится, что слава известной бабушки будет ей мешать.