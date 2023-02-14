Стало известно о проблемах со здоровьем у рэпера Джигана

О проблемах со здоровьем у известного российского рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) стало известно из его публикации в сторис на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).