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44 минуты назад

Стало известно о проблемах со здоровьем у рэпера Джигана

Мослента

О проблемах со здоровьем у известного российского рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) стало известно из его публикации в сторис на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Стало известно о проблемах со здоровьем у рэпера Джигана
Фото: соцсетисоцсети

«И это пройдет!» — подписал он фото, сделанное в медицинском учреждении.

На снимке исполнитель опирается на специальные ходунки, а его левая нога перебинтована от стопы и выше колена.

Кроме того, артист развеял слухи о разладе в отношениях с супругой Оксаной Самойловой.

«Я просто лечу травмы! Все у нас в семье хорошо», — добавил он.

Ранее рэпера заметили в МВД израильского города Хайфа. Предположительно, певец подавал документы на получение гражданства страны, сообщали местные СМИ.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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