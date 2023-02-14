Никас Сафронов рассказал, как бросил учебу из-за возлюбленной

Художник Никас Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro вспомнил о девушке, в которую был влюблен в студенческие годы.
«Мы встретились в ДОСААФе, куда я пришел заниматься — ездил на гоночном мотоцикле. Через какое-то время в секции появилась девушка, которой было уже под тридцать. А мне тогда только исполнилось семнадцать», — рассказал шоумен.
По словам Сафронова, поначалу избранница показалась ему непривлекательной внешне, но позже он изменил свое мнение.
Художник начал встречаться с избранницей, но через некоторое время решил прекратить отношения.
«Чтобы остудить чувства, я даже бросил училище и ушел в армию. Первый год очень страдал, никак не мог ее забыть. Но постепенно остыл», — вспоминает он.
По словам Сафронова, возлюбленная не хотела его отпускать.