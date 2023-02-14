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1 час назад

Никас Сафронов рассказал, как бросил учебу, чтобы "остудить чувства" к возлюбленной

Газета.Ru

Художник Никас Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro вспомнил о девушке, в которую был влюблен в студенческие годы.

Никас Сафронов рассказал, как бросил учебу из-за возлюбленной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы встретились в ДОСААФе, куда я пришел заниматься — ездил на гоночном мотоцикле. Через какое-то время в секции появилась девушка, которой было уже под тридцать. А мне тогда только исполнилось семнадцать», — рассказал шоумен.

По словам Сафронова, поначалу избранница показалась ему непривлекательной внешне, но позже он изменил свое мнение.

Художник начал встречаться с избранницей, но через некоторое время решил прекратить отношения.

«Чтобы остудить чувства, я даже бросил училище и ушел в армию. Первый год очень страдал, никак не мог ее забыть. Но постепенно остыл», — вспоминает он.

По словам Сафронова, возлюбленная не хотела его отпускать.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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