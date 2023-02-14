Мадянов уволился из театра Маяковского

Актер Роман Мадянов уволился из театра им. Маяковского, где проработал порядка 20 лет. Об этом он рассказал в беседе с «АиФ».

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По его словам, он уже давно не работает в театре, такое решение он принял сам. По мнению Мадянова, однажды он понял, что дальше расти ему некуда.

«Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" Если сравнивать со спортсменами: научились мы прыгать на полтора метра, а дальше что? Мне предлагают прыгать нормы ГТО, а мне не нужны эти нормы. Вы мне планочку поднимите, хотя бы метр семьдесят», - рассказал артист.

По мнению актера, поднять планку он сможет только работая в кино или играя в театре в качестве приглашенной звезды. Он подчеркнул, что получил в театре огромный опыт, выходя на одну сцену с выдающимися актерами, и заслужил их уважение.

«Ради чего было оставаться в труппе? Дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания? А потом ходить с этим званием и с пылесосом, чтобы песок за собой собирать?» - пояснил он.