Звезду «Папиных дочек» обвинили в домашнем насилии

«Он говорил: "Мне нужно заглушить боли в ногах, лекарства не помогают". Но это отговорки. Ведь он употреблял задолго до падения! Лечить его мы тоже пытались. Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену», —вспомнила дочь звезды ситкома.

Девочка рассказала, что однажды отец бегал с дрелью по всему дому и сверлил стены с криками: «Где пятый этаж?!», но в их доме было четыре этажа.

В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Годом позднее он рассказал о процессе восстановления: «Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны».