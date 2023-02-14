Дмитрий Орлов объявил о завершении актерской карьеры

Актер Дмитрий Орлов заявил, что уходит из кино. Его слова цитирует StarHit.
«40 лет одного и того же — это скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — рассказал артист.
По словам Орлова, он полностью уйдет из актерской профессии, как только перестанет быть зависим от нее материально.
Актер переехал из Москвы в Ессентуки и разрабатывает курсы по управлению эмоциями. Орлов утверждает, что с головой погрузился в проекты.
Дмитрий Орлов известен зрителям по работе в таких кинопроектах, как «Брат 2», «Морской патруль», «Стая», «Я вернусь» и «Морские дьяволы».