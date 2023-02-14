Айза рассказала о групповом сексе с бывшим мужем

«Сейчас понимаю, что человека не любила. Я настолько не любила, что мне его всегда было недостаточно. И ты постоянно хотел как-то все испоганить. Потому что привнести в семейную жизнь кучу других людей — ненормально. Даже если привести одного человека — это нонсенс», — поделилась Айза.