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1 час назад

Айза рассказала о групповом сексе с бывшим мужем

Газета.Ruиещё 4

Блогерша и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай рассказала в подкасте «Правило 34», что экспериментировала в браке.

Айза рассказала о групповом сексе с бывшим мужем
Фото: Из личного архива АйзыИз личного архива Айзы

Айза призналась, что у нее был групповой секс с бывшим мужем. Она не уточнила, с каким именно. Блогерша была замужем дважды. Ее первым супругом был рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, а вторым — бизнесмен Дмитрий Анохин.

Бизнесвумен отметила, что подобный опыт не принес ей сильного удовольствия. По ее словам, она пошла на групповой секс из-за скуки. Она объяснила, что такими путями пыталась избегать близости с бывшим супругом.

«Сейчас понимаю, что человека не любила. Я настолько не любила, что мне его всегда было недостаточно. И ты постоянно хотел как-то все испоганить. Потому что привнести в семейную жизнь кучу других людей — ненормально. Даже если привести одного человека — это нонсенс», — поделилась Айза.

Шоу-бизнес,Гуф,Дмитрий Анохин,
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