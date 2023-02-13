Львам придется менять планы, а Раков ждет решение семейных проблем: гороскоп на вторник, 14 февраля

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля.

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Сегодня у вас не возникнет никаких проблем в вопросах, связанных с деловым общением, работой и карьерой. Вы сумеете ненавязчиво показать всем свою профессиональную подготовку и продемонстрировать свои способности. Если вам необходимо кому-то понравиться, назначайте встречу в районе обеда – тогда она пройдет именно так, как нужно вам. В плане личных отношений дела будут обстоять похуже, но и здесь вы проявите свои дипломатические способности во всей красе, умело обойдя все острые углы и найдя возможность исправить допущенные ранее ошибки. Вечером вероятно получение волнительных новостей издалека.

Благоприятный день для того, чтобы вы попытались изменить что-то в своей жизни в лучшую сторону. Скорее всего, именно сегодня у вас это может получиться, при этом, большую часть работы вы будете вынуждены проделать самостоятельно. Зато позднее все станет гораздо проще, поскольку к вам присоединятся союзники и единомышленники. Но даже если поставленные перед вами цели не отличаются грандиозностью, все равно день пройдет насыщенно и плодотворно. Привычная работа покажется вам скучной, поэтому вы станете с удовольствием экспериментировать и пробовать новые методы: такой подход может привести вас к неожиданным результатам.

Сегодня вас ожидает веселый и интересный день, да и тем, кто вас окружает, сегодня также не придется скучать. У вас появится много новых оригинальных идей, которые вы будете с таким воодушевлением представлять, что вряд ли хоть кто-то останется равнодушным. В итоге все начнут вам бескорыстно помогать, или хотя бы задумаются о сотрудничестве с вами. Как бы ни было приятно иметь такую власть над людьми, имейте в виду, что не у всех будет получаться то, что вам легко удается. Не исключено, что впоследствии вас же и обвинят в неудачах. Вечером вероятно знакомство с человеком, который может сыграть важную роль в вашей жизни.

Большую часть дня вам придется посвятить домашним делам и решению семейных проблем. Как бы вам ни хотелось на кого-нибудь их «повесить», это вряд ли получится сделать. Возможно, это даже будет хорошо: лучше вас с этой работой все равно никто не справится. Постарайтесь не принимать чересчур близко к сердцу разные мелочи и пустяки: хладнокровие пойдет вам сегодня только во благо. И хотя некоторые из ваших планов будут нарушены, вы все равно успеете сделать очень многое. Вероятно получение информации, важной не только для вас лично, но и для близких вам людей. Чтобы восстановить силы, вечер желательно провести максимально спокойно и приятно.

В начале дня попробуйте настроить себя на философский лад. Представьте, что вам не нужно никуда спешить или о чем-то волноваться: если вы постараетесь находить во всем происходящем только хорошее и позитивное, то не станете расстраиваться из-за мелких неудач. Так вам будет легче пережить какие-то многочисленные неожиданные события, из-за которых вам сегодня придется кардинально менять планы, и странные идеи, которыми с вами будут почему-то постоянно делиться окружающие. Не торопитесь в принятии решений, особенно, финансового плана: рискуете необдуманно потратить большую сумму денег и остаться на мели.

Первая половина дня обещает быть сложной и не особо приятной. Вы будете склонны злиться на окружающих по пустякам, ссориться с каждым, кто попадет вам под горячую руку, и разрывать старые связи. Буквально через несколько часов вы смените «гнев на милость» и будете сильно жалеть о том, что наделали, потеряв контроль над эмоциями. Постарайтесь не принимать важных решений до полудня, а касающихся личных отношений – и вовсе до позднего вечера. После обеда наступит более приятный период, который позволит вам решить давно беспокоящую вас проблему, побывать в каком-то интересном месте и увидеться с дорогими вам людьми, по которым вы сильно соскучились.

Если вы составили на этот день грандиозные планы, то у вас есть все шансы воплотить их в жизнь, несмотря на то, как будут складываться обстоятельства. Так что если у вас пока нет такого плана, займитесь скорей его составлением: было бы жаль потратить такой благоприятный день зря. Также сегодня весьма полезным окажется педантичное внимание к мелким деталям. Вероятны трудности в общении с людьми, которых заботит лишь исполнение собственных желаний и которые не хотят придерживаться определенного графика. Имейте в виду: в подобной компании вам придется сегодня провести достаточно долгий период времени.

Самые важные и сложные дела планируйте на первую половину дня. Чем раньше вы к ним приступите, тем быстрее добьетесь нужных результатов. Сегодня вряд ли кто-то придет вам на помощь, но это не повод отчаиваться: вы вполне обойдетесь собственными силами, а заодно научитесь чему-то новому и полезному. Также вам представится возможность завести знакомство с каким-то влиятельным человеком, от которого вы получите предложение новой работы или сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Вечером у вас точно не будет недостатка в позитивных эмоциях: вас ожидает веселая дружеская встреча или яркое романтическое свидание.

Начало этого дня лучше всего посвятить размышлениям о том, как изменить свою жизнь, карьеру или личные отношения к лучшему. Не исключено, что вас осенит действительно блестящая идея, а немного позднее найдутся люди, которые помогут вам в ее реализации. Все встречи этого дня пройдут хорошо, причем, новым знакомым вы сразу придетесь по душе, а старых, как обычно, приятно удивите. После обеда от вас потребуется предельная серьезность и максимально ответственный подход к любому делу. Благодаря наблюдательности вы сделаете верные выводы из всего замеченного, а поэтому избежите даже минимальных ошибок.

Сегодня вам предстоит общаться с людьми, которые постоянно беспокоятся по поводу и без, а малейшие неудачи и неприятности воспринимают как начало катастрофы. Сегодня им будет нужна от вас не только моральная поддержка, но и бескорыстная помощь. Их частые просьбы будут вас сильно утомлять, но все же вы постараетесь никому не отказывать. Если что-то сегодня у вас не будет получаться – не нервничайте и не требуйте от себя невозможного. Стоит лишь успокоиться, и верное решение обязательно найдется.

В начале дня вам будет трудно сосредоточиться на каком-то одном деле, из-за чего вам вряд ли удастся достичь быстрого успеха. Чем раньше вы определитесь с целями, расставите приоритеты, тем быстрее достигнете нужных результатов. Сегодня необходимо во всем полагаться на собственный опыт и здравый смысл: многочисленные советы окружающих будут абсолютно бесполезными. После обеда вас ждет много делового общения и разговоров о работе и развитии вашей карьеры. Также не исключено начало служебного романа, который будет иметь самые радужные перспективы.