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1 час назад

Гонорары Инстасамки выросли в 5 раз после отмены гастролей в России

Газета.Ru

Рэперша Инстасамка после отмены гастролей в России увеличила гонорар за свои выступления в пять раз, пишет Telegram-канал Mash.

Гонорары Инстасамки выросли в 5 раз после отмены гастролей в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание опубликовало новые условия райдера артистки — теперь она требует проживание в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом, кальян и личную охрану. Помимо этого, Инстасамка потребовала разрешить ей пиарить со сцены что угодно.

При этом до отмены концертов певица просила за концерт от 800 тыс. до 1 млн рублей. Теперь же она планирует получать по 5 млн за выступление, однако, по данным СМИ, цену можно сбить до 3,5 млн максимум.

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