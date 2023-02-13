Гонорары Инстасамки выросли в 5 раз после отмены гастролей в России

Рэперша Инстасамка после отмены гастролей в России увеличила гонорар за свои выступления в пять раз, пишет Telegram-канал Mash.
Издание опубликовало новые условия райдера артистки — теперь она требует проживание в пятизвездочном отеле, перелет бизнес-классом, кальян и личную охрану. Помимо этого, Инстасамка потребовала разрешить ей пиарить со сцены что угодно.
При этом до отмены концертов певица просила за концерт от 800 тыс. до 1 млн рублей. Теперь же она планирует получать по 5 млн за выступление, однако, по данным СМИ, цену можно сбить до 3,5 млн максимум.