Рианна рассказала об источнике вдохновения перед шоу на Супербоуле

Барбадосская певица Рианна поделилась, что вдохновлялась выступлениями американской певицы Бейонсе во время подготовки своего шоу на соревновании Супербоул (Super Bowl). Об этом пишет Complex.

По словам исполнительницы, она в качестве источника вдохновения изучала прошлые выступления на Супербоуле, а именно выступления Бейонсе, которая была хедлайнером шоу в 2013 году. «Я пару раз смотрела выступления Бейонсе в перерыве между таймами, — рассказала Рианна. — Она лучшая, и это совершенно другой уровень. Чистое вдохновение, правда».