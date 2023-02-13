Блогер Даня Милохин, уехавший в США, продал в РФ свой розовый Maybach. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, от своего автомобиля в России Милохин избавился 28 декабря. В объявлении он указал, что обслуживал Maybach только у официальных представителей и не жалел денег на техобслуживание.

«За машину не стыдно, она в очень хорошем состоянии, без ДТП», — говорится в нем.

На момент продажи машина имела пробег в 153 тысячи километров. Также Милохин снял с нее розовую тонировку. Новому владельцу она досталась за семь миллионов.

В Super.ru отметили, что блогер приобрел Maybach в марте 2021 года. Машина уже использовалась и успела обзавестись ремонтной историей, но была в эксклюзивной окраске.