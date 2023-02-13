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51 минуту назад

Джигурда: Ефремов придумал свой алкоголизм, чтобы шутить над журналистами

Российская Газета

Эпатажный шоумен Никита Джигурда сделал неожиданное признание о Михаиле Ефремове, с которым он в дружеских отношениях. Джигурда заявил, что Ефремов никогда не имел тяги к спиртному, а все истории, когда артиста видели навеселе, на самом деле, являлись розыгрышем, сообщает MK.RU.

Джигурда: Ефремов придумал свой алкоголизм, чтобы шутить над журналистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, Джигурда рассказал случай, когда ехал на "Кинотавре" с Ефремовым в лифте. Тот был, со слов шоумена, совершенно трезв. Однако на выходе из лифта Ефремов предупредил приятеля, что сейчас будет "хулиганить", и играл пьяного.

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"Потому что он понимает, что если выйдет трезвым, не будет внимания, а так "Михаил вышел в хорошем настроении", - заявил Джигурда.

Стоит отметить, что версия о том, что Ефремов не пьян, а просто играет, появляется не впервые. Например, в 2020 году актера не пустили в самолет в Пулково. Тогда супруга Ефремова Софья Кругликова также заявила, что ее муж просто изобразил пьяного, чтобы развлечь людей в аэропорту.

Сейчас Ефремов ни над кем так шутить не может, он отбывает наказание за смертельное ДТП. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, правда, недавно артист подал ходатайство о замене реального срока исправительными работами, а затем неожиданно его отозвал.

Обычно приговоры по смертельным ДТП бывают более мягкими, Ефремов же получил почти по максимальной планке. Эксперты связывали это во многом с позицией артиста во время следствия. Обычно виновники ДТП, осознав, что произошло, прилагают все усилия, чтобы помочь семье погибшего, предоставляют следователям все данные, а также искренне раскаиваются в содеянном. У защиты Ефремова изначально была другая позиция, например, звучали версии, что за рулем был кто-то другой. А Пашаев, адвокат Ефремова, делал неоднозначные заявления, которые крайне возмущали общественность, не говоря уже о родственниках погибшего.

Джигурда рассказал журналистам, что именно он свел Ефремова с Пашаевым. К слову, после всей этой истории Пашаева лишили звания адвоката. Но Джигурда говорит, что Ефремов на него не в обиде.

"Он мне потом звонил, передавал благодарность. Говорил, что выйдет, мы еще сыграем спектакль, признавался: не ожидал, что Джигурда ринется на защиту", - заявил Джигурда.

Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,
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