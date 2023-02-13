M&M вернет в свою рекламу говорящие конфеты

M&M вернет в рекламу говорящие конфеты Spokescandies. Как сообщает «Говорит Москва», 14-секундный ролик с анонсом их «возвращения» на пресс-конференции показали во время финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Супербоул.

Напомним, что в конце 2022 года бренд представил новую упаковку в поддержку женщин — на ней использовались только женские персонажи в виде коричневой, зеленой и фиолетовой конфеты. Также M&M's решил обновить внешность и черты характера Красного, Желтого, Оранжевого, Синего, Зеленой и Коричневой, чтобы они лучше соответствовали интересам аудитории и отражали современный тренд на инклюзивность.

Пользователи раскритиковали решение — им показалось, что новые образы дискриминировали конфеты и сделали некоторых из них менее привлекательными.

Также критику вызвало и использование кроссовок вместо туфель у Зеленой, что делало ее менее сексуальной. Петиция за возвращение персонажу туфлей с названием «Оставьте Зеленую сексуальной» на портале Change.org набрала около 20 тыс. подписей.