Продюсер Иосиф Пригожин сообщил в беседе с mk.ru, что заразился новой формой коронавируса - "Кракен".
По словам Пригожина, заболевание проходит без температуры, однако он страдает от насморка и кашля. Продюсер отметил, что сразу же обратился ко врачу, почувствовав недуг. Он отметил, что его семья не занимается "самодеятельностью" и лечится у специалистов. Пригожин считает, что не стоит относиться ко своему здоровью несерьезно.
"Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым. Знаете, со здоровьем не шутят", - заявил продюсер.
Ранее Пригожин и певица Валерия раскрыли секрет долгих отношений.