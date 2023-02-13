По словам Пригожина, заболевание проходит без температуры, однако он страдает от насморка и кашля. Продюсер отметил, что сразу же обратился ко врачу, почувствовав недуг. Он отметил, что его семья не занимается "самодеятельностью" и лечится у специалистов. Пригожин считает, что не стоит относиться ко своему здоровью несерьезно.