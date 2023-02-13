Бритни Спирс впала в депрессию из-за разлуки с сыновьями

"Все беспокоятся о ней, потому что она очень подавлена. Ей очень грустно от того, что ее сыновья не видятся с ней. Она ужасно переживает - это большая дыра в ее сердце. Любая мать была бы убита горем", - цитирует издание слова инсайдера из близкого окружения певицы.