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18 минут назад

RadarOnline: Бритни Спирс впала в депрессию из-за разлуки с сыновьями

Газета.Ru

Американская поп-певица Бритни Спирс расстроена, что никак не может наладить отношения с сыновьями. Об этом сообщает RadarOnline.

Бритни Спирс впала в депрессию из-за разлуки с сыновьями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Родные Бритни Спирс считают, что 42-летняя певица впала в депрессию из-за того, что ей не дают видеться с детьми.

"Все беспокоятся о ней, потому что она очень подавлена. Ей очень грустно от того, что ее сыновья не видятся с ней. Она ужасно переживает - это большая дыра в ее сердце. Любая мать была бы убита горем", - цитирует издание слова инсайдера из близкого окружения певицы.

У Бритни Спирс двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна: 16-летний Шон и 15-летний Джейден.

В прошлом году бывший супруг певица заявил, что дети не хотят общаться с Бритни ней из-за сомнительного контента, который она регулярно публикует в своих соцсетях. Несколько дней назад источник из окружения певицы рассказал, что Бритни Спирс страдает от серьезных психологических проблем, о которых фанаты даже не догадываются.

"Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают", — подчеркнул инсайдер.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Бритни Спирс в "голом" мини-платье станцевала на камеру.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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