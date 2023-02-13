Бритни Спирс впала в депрессию из-за разлуки с сыновьями

Американская поп-певица Бритни Спирс расстроена, что никак не может наладить отношения с сыновьями. Об этом сообщает RadarOnline.
Родные Бритни Спирс считают, что 42-летняя певица впала в депрессию из-за того, что ей не дают видеться с детьми.
"Все беспокоятся о ней, потому что она очень подавлена. Ей очень грустно от того, что ее сыновья не видятся с ней. Она ужасно переживает - это большая дыра в ее сердце. Любая мать была бы убита горем", - цитирует издание слова инсайдера из близкого окружения певицы.
У Бритни Спирс двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна: 16-летний Шон и 15-летний Джейден.
В прошлом году бывший супруг певица заявил, что дети не хотят общаться с Бритни ней из-за сомнительного контента, который она регулярно публикует в своих соцсетях. Несколько дней назад источник из окружения певицы рассказал, что Бритни Спирс страдает от серьезных психологических проблем, о которых фанаты даже не догадываются.
"Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают", — подчеркнул инсайдер.
Ранее сообщалось, что 41-летняя Бритни Спирс в "голом" мини-платье станцевала на камеру.