Эмигрировавший Даня Милохин избавляется от имущества в России

Недавно эмигрировавший в США Даня Милохин решительно рвет последние связи с Россией: Super выяснил, что за пару дней до Нового года блогер все-таки продал свой розовый «майбах». Из документов, попавших в наше распоряжение, ясно, что железный конь верой и правдой прослужил тиктокеру целых два года, но был продан 28 декабря и сейчас счастливый обладатель бывшего авто Милохина рассекает на нем по Санкт-Петербургу. Машину Даня, к слову, использовал по полной: приобретя ее с пробегом в 52 тысячи километров, он продал автомобиль уже с внушительной цифрой на спидометре — 153 тыс. км.

Фото: Super.ru Super.ru

По информации Super, в марте 2021 года Даня купил свою «ласточку» с рук с пробегом и историей ремонтных работ за плечами, зато в эксклюзивной окраске. Если верить сервисной книжке, на момент покупки машина была полностью перекрашена (надеемся, не по причине скрытых ДТП, а по прихоти бывшего владельца), при этом Даня почти сразу обклеил автомобиль розовой пленкой. Согласно документам, блогер приобрел авто за 8,5 миллиона рублей, а продал примерно за 7 млн.

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Чтобы ускорить продажу, Даня постарался вернуть машине товарный вид, предусмотрительно сняв с нее вызывающую пленку. По информации в объявлении о продаже, все это время тиктокер не жалел денег на авто и обслуживался только у официальных представителей.

«За машину не стыдно, в очень хорошем состоянии», — указано в описании.

Надеемся, новый владелец иномарки не видел многочисленные фото артиста, на которых тот расхаживает в обуви по капоту.

Сейчас Даня находится в Дубае, где наслаждается жизнью в компании иноагента Моргенштерна. Есть подозрения, что на родину мятежный блогер вернется нескоро: в ноябре Милохин выпустил провокационный клип под названием «Дисс на Первый канал», после чего, по его же словам, попал в черные списки российского ТВ.