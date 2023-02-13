Алла Довлатова рассказала о проблемах с продажей дома в Финляндии

Телеведущая и актриса Алла Довлатова призналась в программе "Звезды сошлись", что столкнулась с трудностями во время продажи недвижимости в Финляндии .

Довлатова сообщила, что три года пыталась продать дом в Финляндии. Ведущая объяснила, что ей пришлось избавиться от дома заграницей, так как она имела трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги. Однако артистка не смогла продать недвижимость, так как, по ее словам, финляндские риелтерские агентства отказываются сотрудничать с россиянами.