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16 минут назад

Алла Довлатова рассказала о проблемах с продажей дома в Финляндии

Газета.Ru

Телеведущая и актриса Алла Довлатова призналась в программе "Звезды сошлись", что столкнулась с трудностями во время продажи недвижимости в Финляндии.

Алла Довлатова рассказала о проблемах с продажей дома в Финляндии
Фото: alla_dovlatova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)alla_dovlatova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Довлатова сообщила, что три года пыталась продать дом в Финляндии. Ведущая объяснила, что ей пришлось избавиться от дома заграницей, так как она имела трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги. Однако артистка не смогла продать недвижимость, так как, по ее словам, финляндские риелтерские агентства отказываются сотрудничать с россиянами.

В итоге Довлатовой удалось обменять дом на квартиру в Москве в районе Выхино-Жулебино. Ведущая отметила, что там будет проживать ее дочь. Ранее Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына с травмой головы.

Шоу-бизнес,Алла Довлатова,
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