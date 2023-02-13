В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
8 минут назад

Лоза назвал заявившего о возросшем уважении к Путину сооснователя Pink Floyd самым политизированным

Говорит Москва

Роджер Уотерс дал интервью газете The Telegraph, отметив, что несправедливо несколько месяцев назад назвал российского президента гангстером. Музыкант добавил, что стал больше уважать Владимира Путина после того, как стал следить за международными новостями.

Лоза оценил заявление о возросшем уважении к Путину основателя Pink Floyd
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» певец Юрий Лоза отметил, что Уотерсу «вовсе не обязательно» быть россиянином, чтобы говорить правду.

«Роджер Уотерс всегда был самый политизированный из команды. «Стену» (The Wall) же написал он. Остальная группа просто аккомпанировала. Они потому и разбежались, Pink Floyd, что авторство одного человека приписывается всей команде. Он больше озабочен проблемами мира, поэтому у него тексты другие, насыщенность другая сегодняшними реалиями. Как человек думающий, творческий, он когда-то должен был прийти к тем же самым выводам, которые приводят наши все политологи. Уотерс же читающий, думающий, пишущий, поэтому он считает, что обязан таким образом выступать. Необязательно быть россиянином, чтобы говорить правду. Он англичанин и всегда им останется. Он востребован, несмотря на свой уже почтенный возраст, собирает свои залы. Зачем ему быть россиянином? Вовсе не обязательно».

На заседании Совбеза ООН в среду музыкант заявил, что не считает спецоперацию на Украине не спровоцированной. Он призвал президентов России, Украины и США договориться о прекращении огня, а также выступил против поставок западных вооружений Киеву.

Шоу-бизнес,Роджер Уотерс,Юрий Лоза,Владимир Путин,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители