Лоза оценил заявление о возросшем уважении к Путину основателя Pink Floyd

Роджер Уотерс дал интервью газете The Telegraph, отметив, что несправедливо несколько месяцев назад назвал российского президента гангстером. Музыкант добавил, что стал больше уважать Владимира Путина после того, как стал следить за международными новостями.
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» певец Юрий Лоза отметил, что Уотерсу «вовсе не обязательно» быть россиянином, чтобы говорить правду.
«Роджер Уотерс всегда был самый политизированный из команды. «Стену» (The Wall) же написал он. Остальная группа просто аккомпанировала. Они потому и разбежались, Pink Floyd, что авторство одного человека приписывается всей команде. Он больше озабочен проблемами мира, поэтому у него тексты другие, насыщенность другая сегодняшними реалиями. Как человек думающий, творческий, он когда-то должен был прийти к тем же самым выводам, которые приводят наши все политологи. Уотерс же читающий, думающий, пишущий, поэтому он считает, что обязан таким образом выступать. Необязательно быть россиянином, чтобы говорить правду. Он англичанин и всегда им останется. Он востребован, несмотря на свой уже почтенный возраст, собирает свои залы. Зачем ему быть россиянином? Вовсе не обязательно».
На заседании Совбеза ООН в среду музыкант заявил, что не считает спецоперацию на Украине не спровоцированной. Он призвал президентов России, Украины и США договориться о прекращении огня, а также выступил против поставок западных вооружений Киеву.