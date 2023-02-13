Лоза оценил заявление о возросшем уважении к Путину основателя Pink Floyd

«Роджер Уотерс всегда был самый политизированный из команды. «Стену» (The Wall) же написал он. Остальная группа просто аккомпанировала. Они потому и разбежались, Pink Floyd, что авторство одного человека приписывается всей команде. Он больше озабочен проблемами мира, поэтому у него тексты другие, насыщенность другая сегодняшними реалиями. Как человек думающий, творческий, он когда-то должен был прийти к тем же самым выводам, которые приводят наши все политологи. Уотерс же читающий, думающий, пишущий, поэтому он считает, что обязан таким образом выступать. Необязательно быть россиянином, чтобы говорить правду. Он англичанин и всегда им останется. Он востребован, несмотря на свой уже почтенный возраст, собирает свои залы. Зачем ему быть россиянином? Вовсе не обязательно».