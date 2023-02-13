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34 минуты назад

«Где я?»: Николай Носков, перенесший инсульт, сорвал концерт

WomanHit.ru

Артист смог исполнить только несколько песен

Перенесший инсульт Николай Носков сорвал концерт
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В Перми 8 февраля прошел концерт Николая Носкова. Зрители больше часа ждали, пока артист выйдет на сцену. А в это время публику «разогревал» другой певец. И спустя время Носков появился в зале, однако он смог исполнить только несколько песен.

Зрителям объявили, что концерт приостановлен, так как знаменитость плохо себя чувствует. Вскоре Николай вновь вышел на сцену, где постоянно спрашивал: «Где я?» Исполнитель спел два хита, а во время третьей композиции остановился и исчез за кулисами, сообщает telegram-канал «НеМалахаов».

Поклонники Носкова раскритиковали организаторов концерта. А некоторые зрители и вовсе попросили вернуть деньги за билеты, цена на которые варьировалась от полутора тысяч рублей до пяти с половиной. В своем блоге певец прокомментировал произошедшее. Вокалист попросил публику не сердиться. Напомним, в 2017 году Николай перенес инсульт. Спустя два года артист вернулся на сцену. Однако из-за парализованной правой стороны во время выступлений он сидит в инвалидном кресле.

Шоу-бизнес,Николай Носков,
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