Перенесший инсульт Николай Носков сорвал концерт

Артист смог исполнить только несколько песен
В Перми 8 февраля прошел концерт Николая Носкова. Зрители больше часа ждали, пока артист выйдет на сцену. А в это время публику «разогревал» другой певец. И спустя время Носков появился в зале, однако он смог исполнить только несколько песен.
Зрителям объявили, что концерт приостановлен, так как знаменитость плохо себя чувствует. Вскоре Николай вновь вышел на сцену, где постоянно спрашивал: «Где я?» Исполнитель спел два хита, а во время третьей композиции остановился и исчез за кулисами, сообщает telegram-канал «НеМалахаов».
Поклонники Носкова раскритиковали организаторов концерта. А некоторые зрители и вовсе попросили вернуть деньги за билеты, цена на которые варьировалась от полутора тысяч рублей до пяти с половиной. В своем блоге певец прокомментировал произошедшее. Вокалист попросил публику не сердиться. Напомним, в 2017 году Николай перенес инсульт. Спустя два года артист вернулся на сцену. Однако из-за парализованной правой стороны во время выступлений он сидит в инвалидном кресле.