Перенесший инсульт Николай Носков сорвал концерт

Артист смог исполнить только несколько песен

В Перми 8 февраля прошел концерт Николая Носкова. Зрители больше часа ждали, пока артист выйдет на сцену. А в это время публику «разогревал» другой певец. И спустя время Носков появился в зале, однако он смог исполнить только несколько песен.

Зрителям объявили, что концерт приостановлен, так как знаменитость плохо себя чувствует. Вскоре Николай вновь вышел на сцену, где постоянно спрашивал: «Где я?» Исполнитель спел два хита, а во время третьей композиции остановился и исчез за кулисами, сообщает telegram-канал «НеМалахаов».