Концертный директор Агутина опровергла слухи о задолженности певца

Концертный директор Леонида Агутина Татьяна Ларина опровергла в беседе с Telegram-каналом "Звездач" слухи о задолженности артиста. Ларина заявила, что Агутин ничего не задолжал налоговой службе.

Ранее сообщалось, что у артиста был обнаружен долг в размере 7 млн 972 тыс. рублей. Отмечалось, что в базе Федеральной налоговой службы мог произойти сбой, так как до этого музыкант вовремя оплачивал счета. В декабре Агутин прокомментировал слухи о разводе с певицей Анжеликой Варум. Артист опроверг данную информацию.