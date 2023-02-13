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33 минуты назад

Концертный директор Леонида Агутина опровергла слухи о задолженности певца

Газета.Ru

Концертный директор Леонида Агутина Татьяна Ларина опровергла в беседе с Telegram-каналом "Звездач" слухи о задолженности артиста. Ларина заявила, что Агутин ничего не задолжал налоговой службе.

Концертный директор Агутина опровергла слухи о задолженности певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как могут СМИ сообщать, если это конфиденциальная информация?" - отметила представительница исполнителя.

Ранее сообщалось, что у артиста был обнаружен долг в размере 7 млн 972 тыс. рублей. Отмечалось, что в базе Федеральной налоговой службы мог произойти сбой, так как до этого музыкант вовремя оплачивал счета. В декабре Агутин прокомментировал слухи о разводе с певицей Анжеликой Варум. Артист опроверг данную информацию.

Шоу-бизнес,Татьяна Ларина,Анжелика Варум,Леонид Агутин,ФНС России,
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