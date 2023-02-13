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10 минут назад

Сурдопереводчик Джастина Майлз чуть не затмила Рианну во время выступления на «Супербоуле»

Слово и Дело

Певица Рианна выступила в перерыве финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США «Супербоул». Во время мероприятия песню исполнительницы переводила на язык жестов сурдопереводчик Джастина Майлз, которая стала звездой вечера.

Майлз появилась в эфире вместе с Рианной. Сурдопереводчик так активно и радостно переводила песни исполнительницы, что привлекла к себе внимание. Зрители решили, что Майлз чуть не затмила американскую звезду.

На «Супербоуле» Рианна выступила беременной. Представители певицы ранее сообщили, что у звезды будет второй ребенок.

Шоу-бизнес,Видео,Рианна,
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