Певица Рианна выступила в перерыве финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США «Супербоул». Во время мероприятия песню исполнительницы переводила на язык жестов сурдопереводчик Джастина Майлз, которая стала звездой вечера.

Майлз появилась в эфире вместе с Рианной. Сурдопереводчик так активно и радостно переводила песни исполнительницы, что привлекла к себе внимание. Зрители решили, что Майлз чуть не затмила американскую звезду.