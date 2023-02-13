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58 минут назад

Филипп Киркоров рассказал о поездке Аллы Пугачевой в Польшу с запрещенной песней

Слово и Дело

Певец Филипп Киркоров каждый раз на съемках программы «Маска» вспоминает о своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Не обошлось без упоминания Примадонны и в новом сезоне. На этот раз артист рассказал историю, которая долго оставалась никому неизвестной и показывает, насколько самовольна певица.

Киркоров рассказал о поездке Пугачевой в Польшу с запрещенной песней
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В новом выпуске «Маски» участник в костюме Пиковой дамы исполнил хит Пугачевой «Все могут короли». Киркоров заметил, что в 1970-е годы эту песню знала вся страна, несмотря на то, что она была запрещена.

«А вы знаете историю этой песни? Это такая инсайдерская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то ее сразу везде запретили», — рассказал Киркоров.

Однако Алла Пугачева не собиралась мириться с запретом и после победы на «Золотом Орфее» с песней «Арлекино» заявила, что поедет на конкурс в Сопот только с той композицией, которую выберет сама. Ультиматум Примадонны был принят.

«И она поехала с песней "Все могут короли". Страна услышала песню "Все могут короли" в прямой трансляции с конкурса, и деваться было уже некуда», — рассказал Филипп.

Шоу-бизнес,Леонид Дербенев,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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