В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
4 минуты назад

Рианна подтвердила вторую беременность на Супербоуле

Вечерняя Москваиещё 2

Поп-дива Рианна на выступлении в Супербоуле в Аризоне продемонстрировала округлившийся живот и дала фанатам поняnm, что ждет второго ребенка.

Рианна подтвердила вторую беременность
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В начале выступления артистка придерживала округлившийся живот, а во время танцевальных движений старалась не сильно пускаться в пляс. В Сети сразу начали обсуждать вторую беременность певицы, а по завершении концерта предcтавители Рианны подтвердили данную информацию.

Впервые Рианна и ее бойфренд, рэп-исполнитель Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителям в мае прошлого года. Певица родила мальчика.

О первой беременности 33-летней звезды стало известно в конце января 2022 года. Во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке она продемонстрировала свой объемный живот.

Последние недели многие журналисты обсуждают слухи о расставании пары из-за измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди. Слухов о разрыве было так много, что девушка даже была вынуждена опровергнуть эту информацию.

Первым о расставании Рианны и Майерса сообщил стилист Луис Пизано на своей странице в одной из социальных сетей. Это уже не первый случай, когда A$AP Rocky подозревают в адюльтере.

Шоу-бизнес,Амина Муадди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители