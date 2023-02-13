Рианна подтвердила вторую беременность

Поп-дива Рианна на выступлении в Супербоуле в Аризоне продемонстрировала округлившийся живот и дала фанатам поняnm, что ждет второго ребенка.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В начале выступления артистка придерживала округлившийся живот, а во время танцевальных движений старалась не сильно пускаться в пляс. В Сети сразу начали обсуждать вторую беременность певицы, а по завершении концерта предcтавители Рианны подтвердили данную информацию.

Впервые Рианна и ее бойфренд, рэп-исполнитель Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителям в мае прошлого года. Певица родила мальчика.

О первой беременности 33-летней звезды стало известно в конце января 2022 года. Во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке она продемонстрировала свой объемный живот.

Последние недели многие журналисты обсуждают слухи о расставании пары из-за измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди. Слухов о разрыве было так много, что девушка даже была вынуждена опровергнуть эту информацию.