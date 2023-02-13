Распутина вспомнила о пережитом в Турции землетрясении

Певица Маша Распутина рассказала, как столкнулась с землетрясением в Турции во время отдыха. В эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ она вспомнила об инциденте, который произошел, когда ее дочь Мария была еще маленькой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Только я с лежака встала — и шарахнуло! Не пойму, что такое, какая-то волна. Два шага и опять! Я от страха побежала в водную пучину и кричу мужу: «Иди сюда!» — рассказала исполнительница.

Тогда Распутина подумала, что в море будет безопаснее переждать землетрясение. Певица также призналась, что эти подземные толчки дошли «до макушки», и после этого случая она решила продать свою турецкую недвижимость.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий. Периодически в регионе фиксировались новые землетрясения с меньшей магнитудой.