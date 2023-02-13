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34 минуты назад

Панин вышел на связь после слухов о смерти

Никита Бородкин

Актер Алексей Панин вышел на связь с поклонниками после появления в сети слухов о его смерти. Как сообщает «Слово и Дело», артист пообщался с подписчиками и задался вопросом, кто мог стоять за появлением такой информации.

Панин вышел на связь после слухов о смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно слухам, тело Панина обнаружили на Мальдивах. При этом в сети стали обсуждать не достоверность сообщений, а то, как мог погибнуть артист. Некоторые даже высказывали версии о том, что актера преднамеренно убили.

«Новый треш. Сначала были собаки, потом информация о том, что я бомжую на помойке, теперь это», — написал он в соцсетях.

Панин заверил фанатом, что с ним все в порядке и запланированные в ближайшее время спектакли состоятся. Кроме того, он пообещал посетить концерт российской группы «Би-2», который пройдет в США.

Напомним, что ранее актеру удалось получить американскую визу вместе со своей дочерью Анной. Панин признавался, что сделал это без проблем, и в своих соцсетях развеял миф, что после начала спецоперации на Украине россиянам стало сложнее получить разрешение на въезд в США.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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