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2 минуты назад

Григорий Лепс обругал Галкина* матом на концерте в Ставрополе

Газета.Ru

Певец Григорий Лепс упомянул юмориста Максима Галкина во время выступления в Ставрополе. Видеоролик разместило издание kp.ru

Григорий Лепс обругал Галкина* на концерте в Ставрополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист вспомнил, как Галкин несколько раз шутил про его хит "Натали" и нецензурно выразился в адрес мужа Аллы Пугачевой.

"Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти на ", - говорит Лепс в кадре.

Григорий Лепс отказался выступить в США

Конфликт между Григорием Лепсом и Максимом Галкиным произошел также в эфире шоу "Голос" в 2016 году. Юморист вышел на сцену в качестве приглашенного исполнителя, однако Лепс не повернулся к нему. "Музыка – это не ваше", - сказал певец Галкину, на что тот пошутил, что "терпит" анекдоты Лепса.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Григорий Лепс,Алла Пугачева,
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