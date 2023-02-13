Григорий Лепс обругал Галкина* на концерте в Ставрополе

Артист вспомнил, как Галкин несколько раз шутил про его хит "Натали" и нецензурно выразился в адрес мужа Аллы Пугачевой.

"Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти на ", - говорит Лепс в кадре.

Конфликт между Григорием Лепсом и Максимом Галкиным произошел также в эфире шоу "Голос" в 2016 году. Юморист вышел на сцену в качестве приглашенного исполнителя, однако Лепс не повернулся к нему. "Музыка – это не ваше", - сказал певец Галкину, на что тот пошутил, что "терпит" анекдоты Лепса.