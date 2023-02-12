Джигурда назвал пьяные приключения Ефремова «спектаклем»

«Я рюмки водки с ним в жизни не выпил. Я не раз видел на «Кинотавре», как он едет в лифте трезвый и говорит: «Я сейчас похулиганю». А там ваша братия сидит. И вот он выходит из лифта и играет в задницу пьяного, троллит. Потому что он понимает, что, если выйдет трезвым, не будет внимания, а так «Михаил вышел в хорошем настроении...», - рассказал артист.