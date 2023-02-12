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19 минут назад

Джигурда назвал пьяные приключения Ефремова «спектаклем»

Ирина Лебедева

По мнению Никиты Джигурды, все разговоры об алкоголизме Михаила Ефремова сильно преувеличены. Он считает, что артист просто избрал себе образ неисправимого пьяницы, чтобы всегда быть в центре внимания. Своим мнением Джигурда поделился с журналистами «Московского Комсомольца».

Джигурда назвал пьяные приключения Ефремова «спектаклем»
Фото: РамблерРамблер

«Я рюмки водки с ним в жизни не выпил. Я не раз видел на «Кинотавре», как он едет в лифте трезвый и говорит: «Я сейчас похулиганю». А там ваша братия сидит. И вот он выходит из лифта и играет в задницу пьяного, троллит. Потому что он понимает, что, если выйдет трезвым, не будет внимания, а так «Михаил вышел в хорошем настроении...», - рассказал артист.

Отбывающий наказание в одной из колоний Белгородской области артист театра и кино Михаил Ефремов подписал официальный отказ от общения с журналистами. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,ФСИН,
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