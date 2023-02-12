Басков: «Всегда оставляю чаевые»

Николай Басков три месяца назад попал на операционный стол. У певца диагностировали разрыв связок на ноге. После хирургического вмешательства он еще некоторое время хромал, но сейчас хромота уже прошла.

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Артист благодарен врачам. А также гордится и собой, поскольку смог расстаться с лишними килограммами. Кроме того, постройневший певец несколько сменил имидж, став пепельным блондином. Как сказал сам Николай в эфире НТВ, он сделал это ради публики.

Стилист Александр работает с Басковым уже четыре года. Он признался, что артист не скупится на чаевые.

«Я работал в молодости официантом и торговал цветами. Потому всегда оставляю чаевые и покупаю цветы без скидки», — объяснил Басков.

Артист вспомнил случай из прошлого, когда он озолотил официанта в казино после того, как выиграл там 30 тысяч долларов.

«Я сорвал джек-пот. Официанту я тогда оставил десять процентов от выигрыша. Это было 100 тысяч рублей».

Певец уверен, что чем больше радости он приносит окружающим, тем счастливее становится сам.