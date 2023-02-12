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30 минут назад

Басков: «Всегда оставляю чаевые»

Ирина Лебедева

Николай Басков три месяца назад попал на операционный стол. У певца диагностировали разрыв связок на ноге. После хирургического вмешательства он еще некоторое время хромал, но сейчас хромота уже прошла.

Басков: «Всегда оставляю чаевые»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист благодарен врачам. А также гордится и собой, поскольку смог расстаться с лишними килограммами. Кроме того, постройневший певец несколько сменил имидж, став пепельным блондином. Как сказал сам Николай в эфире НТВ, он сделал это ради публики.

Стилист Александр работает с Басковым уже четыре года. Он признался, что артист не скупится на чаевые.

«Я работал в молодости официантом и торговал цветами. Потому всегда оставляю чаевые и покупаю цветы без скидки», — объяснил Басков.

Артист вспомнил случай из прошлого, когда он озолотил официанта в казино после того, как выиграл там 30 тысяч долларов.

«Я сорвал джек-пот. Официанту я тогда оставил десять процентов от выигрыша. Это было 100 тысяч рублей».

Певец уверен, что чем больше радости он приносит окружающим, тем счастливее становится сам.

Любовь Успенская отметила, что успешная реабилитация во многом связана с сильным характером Николая Баскова.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Николай Басков,
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