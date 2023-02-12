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2 часа назад

Леонид Агутин задолжал налоговой службе 8 млн рублей

Слово и Дело

Исполнитель Леонид Агутин внесен в список должников ФНС. Артист должен выплатить налоговой службе почти 8 миллионов рублей.

Агутин задолжал налоговой службе 8 млн рублей
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Точная сумма долга певца составила 7 972 000 рублей. Неизвестно, какие налоги не оплатил Агутин. Возможно, всему виной новая система ФНС.

С 2023 года появились правила, по которым налогоплательщики должны вносить платежи на единый налоговый счет (ЕНС). При этом сумма автоматически снимается для оплаты всех имеющихся обязательств, передает kp.ru.

К системе уже появился ряд вопросов. Россияне стали получать квитанции с огромными суммами. Издание предполагает, что сбой коснулся и исполнителя. Артист всегда своевременно оплачивал счета и не входил в список должников ФНС.

Агутин также стал самой востребованной звездой на новогодних корпоративах. Средняя стоимость его выступлений составила 3,5-4 млн рублей.

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