Агутин задолжал налоговой службе 8 млн рублей

Исполнитель Леонид Агутин внесен в список должников ФНС. Артист должен выплатить налоговой службе почти 8 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Точная сумма долга певца составила 7 972 000 рублей. Неизвестно, какие налоги не оплатил Агутин. Возможно, всему виной новая система ФНС.

С 2023 года появились правила, по которым налогоплательщики должны вносить платежи на единый налоговый счет (ЕНС). При этом сумма автоматически снимается для оплаты всех имеющихся обязательств, передает kp.ru.

К системе уже появился ряд вопросов. Россияне стали получать квитанции с огромными суммами. Издание предполагает, что сбой коснулся и исполнителя. Артист всегда своевременно оплачивал счета и не входил в список должников ФНС.