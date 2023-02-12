«Первые бриллианты»: Орлова показала подарки новорожденной дочери

Ольга Орлова лишь накануне выписалась из роддома вместе с новорожденной дочкой Аней. Малышка появилась на свет 6 февраля. Первые дни после родов Ольга чувствовала себя не очень хорошо и оставалась под наблюдением медиков, но сейчас все пришло в норму.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По приезду домой маму с дочкой ждали подарки. Орлова в микроблоге выложила видеоролик, в котором показала поздравления от родных и друзей.

Анечке надарили одежды и игрушек, а также детской мебели. Но были и презенты с прицелом на будущее. Так, Ольга показала подвеску с бриллиантом в бархатном футляре

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«Первые бриллианты», — сообщила звездная мама.

Орлова счастлива материнством, но уже строит планы, как совместить уход за ребенком и работу. Ведущая «Дома-2» надеется справиться и планирует приезжать на съемочную площадку по мере необходимости.