В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
43 минуты назад

«Первые бриллианты»: Орлова показала подарки новорожденной дочери

Ирина Лебедева

Ольга Орлова лишь накануне выписалась из роддома вместе с новорожденной дочкой Аней. Малышка появилась на свет 6 февраля. Первые дни после родов Ольга чувствовала себя не очень хорошо и оставалась под наблюдением медиков, но сейчас все пришло в норму.

«Первые бриллианты»: Орлова показала подарки новорожденной дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По приезду домой маму с дочкой ждали подарки. Орлова в микроблоге выложила видеоролик, в котором показала поздравления от родных и друзей.

Анечке надарили одежды и игрушек, а также детской мебели. Но были и презенты с прицелом на будущее. Так, Ольга показала подвеску с бриллиантом в бархатном футляре

Instagram (организация запрещена в России)*

«Первые бриллианты», — сообщила звездная мама.

Орлова счастлива материнством, но уже строит планы, как совместить уход за ребенком и работу. Ведущая «Дома-2» надеется справиться и планирует приезжать на съемочную площадку по мере необходимости.

*принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители