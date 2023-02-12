Тур Инстасамки по России в 2023 году полностью отменен

"К сожалению, мы вынуждены перенести концертный тур на 2024 год. Все приобретённые ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки", - сообщается в паблике, посвящённом совместному туру Инстасамки и её мужа Moneyken.