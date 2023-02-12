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41 минуту назад

Тур Инстасамки по России в 2023 году полностью отменен

Российская Газета

Рэп-исполнительница и блогерша Дарья Зотьева, известная под псевдонимом Инстасамка, сообщила о полной отмене своего тура в 2023 году. Он предварительно переносится ровно на год.

Тур Инстасамки по России в 2023 году полностью отменен
Фото: СоцсетиСоцсети

"К сожалению, мы вынуждены перенести концертный тур на 2024 год. Все приобретённые ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождёмся и устроим все вместе незабываемое шоу. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки", - сообщается в паблике, посвящённом совместному туру Инстасамки и её мужа Moneyken.

Ближайшие концерты должны были пройти в Петербурге и Москве - завтра и в ближайшую среду соответственно. Теперь в афише указаны новые даты выступлений - 13 и 15 марта 2024 года.

Перед этим со скандалами были отменены концерты в Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Курске и Ростове-на-Дону. Это сопровождалось протестами и гневными комментариями в адрес исполнителей со стороны представителей общественности и местных властей.

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