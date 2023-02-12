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1 час назад

Асмус сообщила, куда улетела отдыхать

Ирина Лебедева

Кристина Асмус в микроблоге рассказала подписчикам, что отправилась отдыхать. На этот раз – не на Мальдивы. Актриса вместе со своим возлюбленным Романом Евдокимовым улетела в Египет.

Асмус сообщила, куда улетела отдыхать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кристина объяснила свой выбор:

«На Мальдивах я была много раз. И я их обожаю, там потрясающе красиво и мой любимый тюлений отдых. Но когда у тебя есть несколько дней на поездку, тратить сутки на дорогу и безумные деньги на билеты нерационально

А в Египте я никогда не была и давно хотела посмотреть пирамиды и Луксор. Сейчас не супержарко и просто идеальное время для экскурсий».

На страничке Евдокимова в социальной сети выложены снимки из тех же мест и с теми же пейзажами, что и у Кристины. Однако совместные фотографии влюбленные так и не обнародуют. Как пишут 7days.ru, в канун Нового года Роман и Кристина уже отдыхали в Дубае.

Причину празднования Нового года за границей Кристина Асмус объясняла так:

«Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет».

Она отметила, что второй год подряд проводит праздник в Дубае, но в этот раз не хотела туда лететь.

Шоу-бизнес,Роман Евдокимов,Кристина Асмус,
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