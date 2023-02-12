Харламов поделился детскими фотографиями Батрутдинова и своей

Комик Гарик Харламов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллаж из детских фотографий, на котором изображен он и его коллега Тимур Батрутдинов. Этот пост Харламов опубликовал по случаю дня рождения Батрутдинова — 11 февраля. Комику исполнилось 45 лет.
«Слева — будущий «Каштан», справа — будущий «Бульдог». Знали ли эти ребята тогда , что их будет связывать КВН , Comedy Club, Ошуительное хоу и так далее? Нет. Тогда мы знали только «Спокойной ночи, малыши» и дедушку Ленина!» — написал Харламов.
Он пожелал другу только позитивных и удивительных моментов в жизни.
«И чтобы в следующем году, когда я тебя буду поздравлять с днем рождения, мы знали бы гораздо больше, чем «Спокойной ночи, малыши», — подытожил комик.