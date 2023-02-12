Харламов поделился детскими фотографиями Батрутдинова и своей

«Слева — будущий «Каштан», справа — будущий «Бульдог». Знали ли эти ребята тогда , что их будет связывать КВН , Comedy Club, Ошуительное хоу и так далее? Нет. Тогда мы знали только «Спокойной ночи, малыши» и дедушку Ленина!» — написал Харламов.