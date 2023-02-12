Покойный Пономаренко оставил семье огромные долги

О том, что умерший от онкологического заболевания юморист Александр Пономаренко оставил после себя кредитов на два миллиона рублей, стало известно совсем недавно.

Звезда «Кривого зеркала» боролся с раком желудка много месяцев. На лечение были истрачены все финансы семьи, а также те средства, которые собрали в помощь артисту его близкие и коллеги, - пишет «Комсомольская Правда».

Сейчас же вдова Александра Анна поставлена перед фактом: ей предстоит выплачивать большие деньги, как оказалось, не обо всех долгах она даже знала.

«Были кредиты, которые я знала, а один кредит всплыл — не знал никто», — призналась она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

В частности, один из кредитов Пономаренко взял, чтобы подарить супруге на 50-летие поездку на Маврикий. Он предполагал, что сможет быстро рассчитаться, но его планы перечеркнула болезнь.

По словам Анны, единственная возможный вариант выплатить такую сумму – продать квартиру, где они с мужем жили и где она живет сейчас.