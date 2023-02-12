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1 час назад

У Лазаревой* предполагают проблемы со здоровьем

Ирина Лебедева

Татьяна Лазарева* еще несколько лет назад приобрела жилье в курортном городке Испании. После того, как бывшая телеведущая заняла антироссийскую позицию и покинула страну, она перебралась в свои апартаменты у моря.

У Лазаревой* предполагают проблемы со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если в России ранее звезда телеканала СТС была очень востребована и имела целую армию поклонников, то за рубежом никакой реализации в профессии у нее не получилось. Теперь Татьяна* может общаться с аудиторией, уже малочисленной, только в YouTube и соцсетях.

Instagram (организация запрещена в России)**

Как пишет Экспресс Газета, у Татьяны* и раньше наблюдались проблемы с зависимостью от алкоголя. Теперь же, не исключено, что они могли обостриться Подписчики ее аккаунтов в социальных сетях обращают внимание на то, что она стала очень плохо выглядеть, что по их мнению, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Россияне негативно настроены к Татьяне*, поскольку она неоднократно критиковала СВО и Россию. Она признавалась в личном блоге, что ей тяжело справляться с хейтом в Интернете, поэтому случались истерики и даже нервные срывы.

*Признана иноагентом в РФ.

** Сеть запрещена в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

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