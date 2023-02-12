Дроздов посмеялся над слухами о собственной смерти

Николая Дроздова накануне выписали из больницы. Пожилой телеведущий покинул стены клиники на инвалидной коляске – ему предстоит длительная реабилитация после множественных переломов.
Николай Николаевич упал во дворе собственного дома, примем настолько неудачно, что сломал несколько ребер.
«Пробирался среди машин, думал – снег, оказались ледяные корки», – объяснил он причину травмы.
Но сейчас дело пошло на поправку и Дроздов настроен оптимистично, - сообщает НТВ. Настолько, что готов смеяться над слухами, появлявшимися в СМИ и социальных сетях после того, как он попал в больницу.
«Мне даже понравилось: уже шесть раз меня хоронили, а я живой. Мне кажется, это очень хорошо, что когда в какой-нибудь раз, в седьмой или сто двадцать пятый, я уйду на тот свет, никто провожать не придет», – пошутил Николай Николаевич.
Как отметили журналисты телеканала, коммунальщики так и не расчистили двор, где расположен дом Дроздова, от ледяных глыб.
Николай Дроздов — известный телеведущий, автор нескольких книг и учебников, защитник природы и популяризатор знаний о ней.