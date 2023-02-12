Дроздов посмеялся над слухами о собственной смерти

«Мне даже понравилось: уже шесть раз меня хоронили, а я живой. Мне кажется, это очень хорошо, что когда в какой-нибудь раз, в седьмой или сто двадцать пятый, я уйду на тот свет, никто провожать не придет», – пошутил Николай Николаевич.