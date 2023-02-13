Николай Носков извинился за сорванный концерт в Перми

Певец Николай Носков извинился перед зрителями, которые оказались разочарованы выступлением артиста в Перми. Напомним, музыкант вышел на сцену с большим опозданием, исполнил две песни, а потом ушел.

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"Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь", - написал Носков в ответ на шквал гневных комментариев в своем Telegram-канале.

Напомним, Николаю Носкову 67 лет. В 2017-м году певец перенес инсульт, в 2019-м вышел на сцену. Полностью он не восстановился. На концертах артист обычно сидит на стуле. В начале февраля Носков анонсировал большой тур по городам России. Вместе с ним ездит молодой исполнитель Ivan. Концерт в Перми был первым в этом туре.

Концерт начался с получасовой задержкой и большую часть времени на сцене был Ivan. Зрители недоумевали, они заплатили за билеты от полутора до пяти тысяч рублей, шли они не на молодого исполнителя, а на Николая Носкова. После внезапного завершения концерта многие даже потребовали вернуть деньги за билеты.