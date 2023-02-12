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55 минут назад

Дочь Шукшиной снялась в откровенной фотосессии

Ирина Лебедева

Анна, дочь известной российской актрисы Марии Шукшиной, на своей страничке в социальной сети разместила кадры достаточно откровенных съемок. Спортсменка обета в боди черного цвета, высокие сапоги, на ней – карнавальная маска.

Дочь Шукшиной снялась в откровенной фотосессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Instagram (организация запрещена в России)*

«Этому городу нужен новый герой», - такую шуточную подпись разместила девушка в микроблоге.

Анна уже не первый год занимается бодибилдингом. Ранее она рассказывала, что семья была против ее увлечения, однако Анна не отступилась. В 2022 году она выступила на кубке Московской области по пауэрлифтингу и получила бронзовую медаль в абсолютном зачете среди женщин, - информирует gazeta.ru.

Мать с дочерью не общаются с 2021 года. Анна серьезно занимается бодибилдингом, и Мария Шукшина заявила, что она стала похожа на трансвестита.

Анна Шукшина рассказала, сколько зарабатывает в качестве фитнес-тренера. 33-летняя наследница звездной династии призналась, что получает 27-30 тысяч рублей в месяц. Она вынуждена сдавать свою квартиру и снимать меньшую, чтобы оставалась разница.

* Сеть запрещена в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
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