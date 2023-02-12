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48 минут назад

Волочкова и Джигурда обвинили критикующих их людей в ханжестве

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда провели совместную пресс-конференцию, где назвали себя патриотами России и детьми божьими, а критиков обвинили в ханжестве и лицемерии.

Волочкова и Джигурда обвинили критикующих их людей в ханжестве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джигурда объяснил, что его и Волочковой эпатажные выходки нацелены лишь на то, чтобы показать публике широту русской души и напомнить о чувстве патриотизма, - рассказывает 5 Канал.

«Мы в шоу-бизнесе вроде балагурим, но мы тянем эту вертикаль души и духа. Русской души — буйной и вместе с тем покорной. Вы бы видели у алтаря Настю. Я говорю: „Богиня, тебя снимать!“. Она говорит — это интимно. Какая она кроткая, когда она красивая со слезами на глазах перед Богородицей говорит о чем-то своем, о женском, поймите, вы! Вы это не ретранслируете, но вы убиваете нас, а от нас отскакивает», — заявил Джигурда.

Волочкова подчеркнула, что с критическими замечаниями выступают завистники и лицемеры, но она уже научилась не обращать внимание на хейтеров.

«Люди, которые грязь в человека бросают, они не понимают, что до адресата эта грязь не долетит, а в их руках останется», — уверена балерина.

Артисты также представили клип на их новую патриотическую песню «Русская сила».

Ранее Джигурда заявил, что российские артисты, поддавшиеся русофобской истерии, «сами себя наказали».

Шоу-бизнес,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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