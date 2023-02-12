Волочкова и Джигурда обвинили критикующих их людей в ханжестве

«Мы в шоу-бизнесе вроде балагурим, но мы тянем эту вертикаль души и духа. Русской души — буйной и вместе с тем покорной. Вы бы видели у алтаря Настю. Я говорю: „Богиня, тебя снимать!“. Она говорит — это интимно. Какая она кроткая, когда она красивая со слезами на глазах перед Богородицей говорит о чем-то своем, о женском, поймите, вы! Вы это не ретранслируете, но вы убиваете нас, а от нас отскакивает», — заявил Джигурда.