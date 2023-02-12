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1 час назад

Киркоров публично попросил прощения

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров принял участие в съемках нового выпуска шоу «Конфетка». Король отечественной поп-музыки приятно удивил публику, сделав сразу несколько заявлений.

Киркоров публично попросил прощения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист помирился с комиком с Азаматом Мусагалиевым. Причина их конфликта для широкой публики и даже журналистов осталась неизвестной, но, пожав Азамату руку, Филипп сказал:

«Ладно, мир!»

Затем Киркоров принес извинения ведущей и звезде Comedy Club Марине Кравец за свой поступок на шоу «Маска». Марина участвовала во втором сезоне проекта, а Киркоров сидел в жюри. Кравец выступала в костюме Солнца. Филипп не поддержал Марину, выбрав персонажа в маске Единорога только потому, что за Единорога болела его дочь. Теперь он признался, что до сих пор не может простить себе этот поступок, - сообщает ФАН.

«Милая, прости меня за все, что было между нами! Я этот грех буду нести с собой по жизни», – обратился Филипп к Марине.

Недавно Филипп Киркоров выиграл суд у бизнесмена из Саратова Анатолия Рыськова. У Киркорова есть особняк за 700 миллионов рублей на отдельном полуострове в Мякинино на берегу реки Москвы. По словам адвоката Филиппа, истец считает, что пирс Киркорова мешает ему ловить рыбу.

Рыськов просил взыскать с Филиппа миллион рублей за причиненный ему моральный ущерб. Однако суд признал законность построек певца.

Шоу-бизнес,Марина Кравец,Филипп Киркоров,
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