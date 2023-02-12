В квартире Галич произошел взрыв

«У нас просто ***. Взорвалось стекло у новой духовки. Слава Богу, ребенок был в другой комнате. Мой дизайнер звонит в контору, и говорят, это не гарантия. Абсолютно новый духовой шкаф! Первый вечер за долгое время, когда я хотела куда-то выйти. Около часа мучалась со стеклом. Веник, швабра, пылесос — лучшие спутники для субботнего вечера. Спасибо, больше не надо», - возмущенно сообщила Ида.