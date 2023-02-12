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44 минуты назад

Жена умершего от рака Пономаренко хочет продать квартиру, чтобы расплатиться с долгами

Слово и Дело

Супруга умершего от рака юмориста Александра Пономаренко хочет продать квартиру, чтобы расплатиться с кредиторами. После смерти артиста остались долги на 2 млн рублей. Во время болезни артиста друзья и знакомые пытались помочь материально, чтобы оплатить лечение. Коллеги по цеху даже объявляли благотворительные концерты, но денег все равно не хватало.

Жена умершего от рака Пономаренко продаст квартиру из-за долгов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пономаренко признался своему концертному директору Анатолию Муттеру, что взял кредит.

«Я его обнял, говорю: "Сашенька, держись". А он мне отвечает: "Послушай меня, я взял кредит на 800 тыс. рублей. Не хотел, чтобы знала Аня, так как и без того очень много долгов"», — вспомнил Муттер во время передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Сейчас супруга должна кредиторам 2 млн рублей. Чтобы расплатиться, она решила продать трехкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону. На вырученные деньги вдова планирует закрыть все финансовые обязательства и купить жилье поменьше. Как говорят знакомые, обращаться за помощью она не хочет.

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