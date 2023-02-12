Жена умершего от рака Пономаренко продаст квартиру из-за долгов

«Я его обнял, говорю: "Сашенька, держись". А он мне отвечает: "Послушай меня, я взял кредит на 800 тыс. рублей. Не хотел, чтобы знала Аня, так как и без того очень много долгов"», — вспомнил Муттер во время передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.