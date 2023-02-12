Жена умершего от рака Пономаренко продаст квартиру из-за долгов

Супруга умершего от рака юмориста Александра Пономаренко хочет продать квартиру, чтобы расплатиться с кредиторами. После смерти артиста остались долги на 2 млн рублей. Во время болезни артиста друзья и знакомые пытались помочь материально, чтобы оплатить лечение. Коллеги по цеху даже объявляли благотворительные концерты, но денег все равно не хватало.
Пономаренко признался своему концертному директору Анатолию Муттеру, что взял кредит.
«Я его обнял, говорю: "Сашенька, держись". А он мне отвечает: "Послушай меня, я взял кредит на 800 тыс. рублей. Не хотел, чтобы знала Аня, так как и без того очень много долгов"», — вспомнил Муттер во время передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
Сейчас супруга должна кредиторам 2 млн рублей. Чтобы расплатиться, она решила продать трехкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону. На вырученные деньги вдова планирует закрыть все финансовые обязательства и купить жилье поменьше. Как говорят знакомые, обращаться за помощью она не хочет.