Самбурская удивила поклонников неожиданным преображением

Настасья Самбурская приняла участие в необычной фотосессии.Для нее актриса решилась на кардинальную смену образа.

Соответствующие кадры появились в социальных сетяхзнаменитости. На них Самбурская предстала в полностью прозрачном комбинезоне и черном нижнем белье. При этом более всего поклонников удивила прическа актрисы — из брюнетки она перевоплотилась в блондинку.

Мнения подписчиков в связи со сменой образа сильноразделились. Часть из них отметила, что Самбурской очень идет новый цвет волос.