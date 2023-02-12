Самбурская удивила поклонников неожиданным преображением

Настасья Самбурская приняла участие в необычной фотосессии.Для нее актриса решилась на кардинальную смену образа.
Соответствующие кадры появились в социальных сетяхзнаменитости. На них Самбурская предстала в полностью прозрачном комбинезоне и черном нижнем белье. При этом более всего поклонников удивила прическа актрисы — из брюнетки она перевоплотилась в блондинку.
Мнения подписчиков в связи со сменой образа сильноразделились. Часть из них отметила, что Самбурской очень идет новый цвет волос.
Другие же считают, что черные локоны выглядели гораздо эффектнее и подчеркивали индивидуальность актрисы.