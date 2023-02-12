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56 минут назад

Настасья Самбурская удивила поклонников неожиданным преображением

Слово и Дело

Настасья Самбурская приняла участие в необычной фотосессии.Для нее актриса решилась на кардинальную смену образа.

Самбурская удивила поклонников неожиданным преображением
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующие кадры появились в социальных сетяхзнаменитости. На них Самбурская предстала в полностью прозрачном комбинезоне и черном нижнем белье. При этом более всего поклонников удивила прическа актрисы — из брюнетки она перевоплотилась в блондинку.

Мнения подписчиков в связи со сменой образа сильноразделились. Часть из них отметила, что Самбурской очень идет новый цвет волос.

Другие же считают, что черные локоны выглядели гораздо эффектнее и подчеркивали индивидуальность актрисы.

Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,
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