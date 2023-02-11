Большой тур Инстасамки по России отменен

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) и ее партнер и коллега по сцене Moneyken (Олег Еропкин) сообщили во «ВКонтакте», что они вынуждены перенесли концертный тур на 2024 год.

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Причину переноса они не указали.

Согласно календарю тура на следующий год, концерты в Москве и Санкт-Петербурге пройдут 15 марта и 13 апреля соответственно. Концерты также планируются еще в 21 городе. Они должны состояться с 16 марта по 12 апреля.

Как отмечается в сообщении, все купленные ранее билеты «остаются действительны и их не нужно обменивать».

Ранее стало известно, что выступление Инстасамки и Moneyken отменили в Волгограде. Концерты исполнительницы также отменили в Сочи, Пятигорске, Краснодаре и Курске.