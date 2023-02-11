Билан назвал причину переоценки личных ценностей

«В последние годы жизнь меня покидала — я прошел серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию. Все началось со сломанной ноги, потом был сложный «ковидный» год… Я потерял многих духовно близких людей, стержневых, без которых эта жизнь в момент оказалась очень пустой. Одним из таких духовных друзей для меня был Александр Борисович Градский. Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением… Меня ушатало. Пришлось разобраться с собой, чтобы понять, как важно вовремя замечать сигналы, которые посылает тебе тело, жизнь, Вселенная, сама судьба», - признался певец.