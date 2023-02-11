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36 минут назад

Билан назвал причину переоценки личных ценностей

Ирина Лебедева

В последние время Дима Билан не раз рассказывал, что пересмотрел свои привычки и стремится вести здоровый образ жизни. Дело в том, что певца преследуют неудачи, как в профессиональном плане, так и со здоровьем. Как пишет hellomagrussia.ru, Билан осознал, что таким образом судьба подает ему знаки о необходимости жить по-другому.

Билан назвал причину переоценки личных ценностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последние годы жизнь меня покидала — я прошел серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию. Все началось со сломанной ноги, потом был сложный «ковидный» год… Я потерял многих духовно близких людей, стержневых, без которых эта жизнь в момент оказалась очень пустой. Одним из таких духовных друзей для меня был Александр Борисович Градский. Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением… Меня ушатало. Пришлось разобраться с собой, чтобы понять, как важно вовремя замечать сигналы, которые посылает тебе тело, жизнь, Вселенная, сама судьба», - признался певец.

Ранее Дима Билан в интервью "Пятому каналу" рассказал, что решил отказаться от употребления спиртных напитков.

«Только артист может понять артиста. Насколько все сложно нам дается и тот психологический накал, который испытываем мы, выходя к публике в непростые времена. Помимо сложной физической работы, важно сохранять лицо», - отметил Билан.

Он признался, что понимает людей, которые злоупотребляют спиртным. По его словам, таким образом они пытаются убежать от проблем и заглушают душевную боль.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Дима Билан,
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